Rheinische Post: DIHK-Präsident begrüßt Fortsetzung der Jamaika-Gespräche

Düsseldorf (ots) - Die deutsche Wirtschaft hat die Entscheidungder Jamaika-Parteien begrüßt, die Sondierungsgespräche über eineRegierungskoalition fortzusetzen. "Auch auf der Zielgeraden derSondierungsgespräche gilt: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit",sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages(DIHK) der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Uns als Wirtschaft ist es lieber, die Unterhändlerder Parteien gehen bei den derzeit noch offenen Punkten in dieVerlängerung, wenn dann am Ende vernünftige Ergebnisse herauskommen",sagte Schweitzer. Entscheidend sei, dass die nächste Bundesregierungdie Schlüsselthemen für die Zukunft angehe. "Die Parteien solltensich daher auf einen Koalitionsvertrag für Investitionen einigen mitfolgenden drei Schwerpunkten: Wir müssen in die Menschen investieren,in eine moderne Infrastruktur und in mehr Freiraum für Unternehmen",sagte der DIHK-Chef.