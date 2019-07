Rheinische Post: DIHK-Chef warnt vor Mehrbelastungen der Wirtschaft durch höheren CO2-Preis

Düsseldorf (ots) - In der Klimaschutz-Debatte über die Einführungeines CO2-Preises hat Eric Schweitzer, Präsident des DeutschenIndustrie- und Handelskammertages (DIHK), vor Mehrbelastungen derdeutschen Wirtschaft gewarnt. "Sollte sich die Politik für einezusätzliche CO2-Bepreisung entscheiden, ist wichtig, dass diedeutsche Wirtschaft unterm Strich nicht zusätzlich belastet wird",sagte Schweitzer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).Klimaschutz sei im globalen Konsens am wirksamsten. "Daher muss dasletztendlich gewählte Konzept mindestens an europäische Regelungenanschlussfähig sein, um Wettbewerbsnachteile für die deutscheWirtschaft zu vermeiden", sagte Schweitzer. "Häufig wird übersehen,dass viele Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrieüber den Emissionshandel bereits einer funktionierendenCO2-Bepreisung unterliegen", sagte Schweitzer. "Aus Sicht derWirtschaft ist hier kein weiterer Eingriff etwa über einenMindestpreis notwendig." Am heutigen Freitag wird derWirtschafts-Sachverständigenrat ein Sondergutachten zurCO2-Bepreisung für mehr Klimaschutz vorlegen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell