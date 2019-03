Rheinische Post: DIHK-Chef warnt nach Londoner Parlamentsentscheidung vor hartem Brexit

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Ein harter Brexit ist nach Einschätzung vonDIHK-Präsident Eric Schweitzer nach der jüngsten Entscheidung desbritischen Unterhauses wieder wahrscheinlicher geworden. "Uns renntdie Zeit davon. Den deutschen Unternehmen können wir in dieser Phasenur raten, noch einmal einen Gang hochzuschalten und sich weiter aufeinen harten Brexit vorzubereiten", sagte Schweitzer der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch). "In dieser Phase gibt es leider fürniemanden Planungssicherheit. Das gilt für laufende Geschäfte, abererst recht für Investitionen", sagte Schweitzer. "Mittlerweileverlagert nach der jüngsten DIHK-Umfrage zu internationalenAktivitäten deutscher Firmen bereits jedes achte UnternehmenInvestitionen von Großbritannien in andere EU-Staaten", sagte derPräsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)."Wir müssen jetzt die Nerven behalten. Das sage ich im Interesse derdeutschen Wirtschaft", betonte Schweitzer. "Möglicherweise kommenjetzt in allerletzter Minute auch noch mal Alternativen zumBrexit-Weg der britischen Premierministerin auf den Tisch", soSchweitzer. So biete eine Zollunion die Möglichkeit, die Erhebung vonGrenzabgaben zu vermeiden und die Zollbürokratie für Unternehmeneinigermaßen im Rahmen zu halten. Auch die regulatorischeZusammenarbeit könne damit besser gewährleistet werden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell