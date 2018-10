Rheinische Post: DHDL-Juror Ralf Dümmel will keine Autobiografie schreiben

Düsseldorf (ots) - Obwohl ihn die Vox-Sendung "Die Höhle derLöwen" deutschlandweit bekannt gemacht hat, will Ralf Dümmel keineAutobiografie schreiben. "Ich bin ja der Meinung, dass keiner einBuch von mir lesen will. Ich wundere mich auch bis heute, dass Leuteein Selfie mit mir machen wollen", sagte Dümmel der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag).Zuletzt hatten aus "Die Höhle der Löwen" sowohl Judith Williamsals auch Frank Thelen eine Autobiografie auf den Markt gebracht. Auchder Investor Carsten Maschmeyer hat schon diverse Bücherveröffentlicht. An Ralf Dümmels Haltung ändert dies jedoch nichts,verriet er der "Rheinischen Post": "Ich habe momentan nicht dasGefühl, dass ich ein Buch schreiben müsste. Ein Buch sollte ja auchsehr authentisch sein, da müsste ich viel Arbeit reinstecken - imZweifel habe ich in der Zeit drei Artikel auf den Markt gebracht."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell