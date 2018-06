Düsseldorf (ots) - Die frühere Grünen-Vorsitzende undBundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat die EU-Gipfelbeschlüsseals Ende des individuellen Asylrechts in der EU scharf kritisiert."Wenn tatsächlich umgesetzt werden sollte, was da beschlossen wurde,wäre es de facto das Ende des individuellen Asylrechts in Europa",sagte Roth der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Das Zielder Staats- und Regierungschefs ist klar: Niemand soll mehr in Europaangelangen, selbst wenn dazu die Axt an internationales Recht gelegtwerden muss", sagte Roth. "Insbesondere der Vorschlag, Geflüchtetevon hoher See aus in Auffanglager in Drittländern abzuschieben, stehtin eindeutigem Widerspruch zum völkerrechtlichen Zurückweisungsverbotund untergräbt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs fürMenschenrechte", sagte Roth. Dass bislang alle Drittländer, die dafürin Frage kämen, eine solche Zusammenarbeit grundlegend abgelehnthätten, sollte Europa zu denken geben. "Flucht ist kein Verbrechen.Geflüchtete sind Menschen. Keine Objekte, die es abzufertigen gilt",betonte Roth. "Nur weil sie europäisch verpackt ist, wird einefalsche Politik der Abschottung und Abweisung nicht richtig", sagtedie Grünen-Politikerin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell