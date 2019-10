Rheinische Post: Chefin der Krupp-Stiftung fordert Rückkehr zu alter Ertragskraft

Düsseldorf (ots) - Die Kuratoriumsvorsitzende der Alfried Kruppvon Bohlen und Halbach-Stiftung, Ursula Gather, hat sich erstmalsnach dem jüngsten Wechsel an der Spitze des Konzerns in einemInterview zu Wort gemeldet. Der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstag) sagte sie zur Berufung von Martina Merz, derThyssenkrupp-Aufsichtsrat habe entschieden, "dass es einespersonellen Neustarts von außen bedarf, um das Tempo zu erhöhen". DieEntscheidung vom Mai, das Unternehmen neu auszurichten, wäre fürGuido Kerkhoff, der alle früheren Strategien mitgetragen habe, nachinnen und nach außen schwerer umzusetzen als für jemanden, der erstkürzlich ins Unternehmen gekommen sei, so Gather.Die Stiftungs-Chefin forderte, dass es nun um "die schnelleWiederherstellung von Performance und Profitabilität" gehen müsse."Kein Geschäftsbereich kann auf Dauer höhere Kosten verursachen, alser Einnahmen generiert." Mit Blick auf den geplanten Abbau von 6000Stellen verwies sie darauf, dass die Arbeitnehmervertreter imAufsichtsrat den Plänen zugestimmt hätten und weitreichende Zusagenbekommen hätten. "Es ist der Wunsch der Stiftung, dass alle Lösungenauch dem Arbeitnehmerwohl dienen."Zum geplanten Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte sagte sie:"Aus Sicht der Dividendenfähigkeit wäre natürlich am besten, anElevator, dem ertragreichen Geschäft möglichst hoch beteiligt zubleiben." An einer Sonderdividende habe die Stiftung kein Interesse.Auf die Frage, was es bedeuten würde, wenn Thyssenkrupp mehrere Jahrekeine reguläre Dividende mehr ausschütten würde, sagte dieStiftungs-Chefin: "Die Stiftung hat bereits zwei dividendenlose Jahreals Ankeraktionärin mitgetragen. In den darauffolgenden Jahren lagsie mit zehn bis 15 Cent je Aktie sehr niedrig. Eine Weile werden wirden jetzigen Zustand wohl noch aushalten können." Verfestigen dürfesich das aber nicht. "Thyssenkrupp hat das Potenzial zu alterErtragskraft zurückzufinden."Eine Aufstockung der Anteile der Stiftung, um wieder eineSperrminorität im Konzern zu bekommen, gibt es nicht: "Um in dieseSphären zurückzukehren, wären heute zirka 350 Millionen Euro nötig.Das ist unrealistisch", sagte Gather.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell