Rheinische Post: Chef der Wirtschaftsweisen warnt vor 12 Euro Mindestlohn

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Wirtschaftsweisen, ChristophSchmidt, warnt vor einer Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, wiees die Bundesminister Olaf Scholz und Hubertus Heil fordern. "Es kanndoch nun wirklich nicht ratsam sein, den Mindestlohn auf ein Niveauzu heben, das in einem Abschwung die dann zwangsläufig zunehmendenProbleme auf dem Arbeitsmarkt drastisch verschärfen würde", sagteSchmidt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Denn denMindestlohn wegen einer Konjunkturflaute zurückzunehmen, würde janiemals gelingen. Darauf, dass der Aufschwung irgendwann endenkönnte, sollte eine verantwortungsbewusste Wirtschaftspolitikvorbereitet sein."Derzeit liegt der Mindestlohn bei 8,84 Euro pro Stunde, 2019steigt er auf 9,19 Euro.Den allgemeinen Lohnanstieg begrüßt Schmidt dagegen: "Die Zeit derLohnzurückhaltungen ist vorbei. Die Löhne in Deutschland steigen seiteiniger Zeit recht kräftig, sogar stärker als in den beiden anderenAufschwungphasen seit der Wiedervereinigung. Angesichts derausgelasteten Kapazitäten der Volkswirtschaft dürfte das dieStabilität der Beschäftigung nicht gefährden. Somit ist ausökonomischer Sicht auch überhaupt nichts dagegen zu sagen."www.rp.online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell