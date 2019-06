Rheinische Post: Chef-Verbraucherschützer Müller fordert Pro-Kopf-Barschecks im Gegenzug für CO2-Abgabe

Düsseldorf (ots) - Nach Ansicht des Chefs der VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv), Klaus Müller, sind die Deutschen mehrheitlichbereit, die schrittweise Erhöhung der Preise für Benzin oder Heizöldurch einen CO2-Preis zu akzeptieren. Im Gegenzug müsse es aberEntlastungen an anderer Stelle geben, sagte Müller der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag). "Aus Sicht des Verbraucherschutzes istentscheidend, dass das Geld an die Menschen zurückgeht und weder imStaatshaushalt verbleibt noch an Unternehmen verteilt wird", sagteder vzbv-Chef. Müller schlug ein "Drei-Körbe-Modell" zurCO2-Bepreisung vor. Der größte Teil der Einnahmen müsse "inForm von Pro-Kopf-Barschecks direkt an die Bürger zurückgezahltwerden". Der zweite Teil sei für einen Ausgleich für die Haushaltemit geringem Einkommen und die ländliche Bevölkerung. Drittens müssemehr in den Nah- und Fernverkehr investiert werden. "DieCO2-Bepreisung muss in kleinen Schritten beginnen und extremverlässlich sein. Der Verbraucher muss wissen, wie viel teurer eswann mit einem CO2-Preis würde, damit er planen kann, wenn er dasnächste Auto oder die neue Heizung kauft oder die Sanierung seinesHauses plant und dann auf die klimaverträgliche Variante setzt",sagte Müller.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell