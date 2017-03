Rheinische Post: Chef der Polizeigewerkschaft attackiert Innenminister

Düsseldorf (ots) - Rainer Wendt, der Vorsitzende der DeutschenPolizeigewerkschaft, wehrt sich gegen Vorwürfe, er kassiere doppeltesGehalt. "Was läuft da für eine miese Kampagne?", fragte er gegenüberder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).Die Äußerung von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD), keine Details zukennen, kommentierte er mit den Worten: "Ich bin erstaunt darüber."Weitere Einzelheiten wollte er mit Hinweis auf die laufendenErmittlungen nicht nennen. Er bestritt aber energisch, zwei Gehälterzu beziehen. "Ich bekomme ein Teilzeitgehalt vom Land und eineAufwandsentschädigung von der Gewerkschaft", so Wendt. Beide Bezügezusammen entsprächen dem Gehalt eines Hauptkommissars von rund 4400Euro im Monat. Wendet bedauerte, in einem Interview zunächstverschwiegen zu haben, dass er vom Land unterstützt werde: "Das wargroßer Mist." Aber mit diesem Fehler müsse er leben. Auf die Frage,ob er schon an Rücktritt vom Amt des Gewerkschaftsvorsitzendengedacht habe, sagte Wendt: "Keine Sekunde. Auf keinen Fall." Von dereigenen Gewerkschaft, aber auch aus Kreisen anderer Gewerkschaftenwerde er vielmehr ermuntert, standhaft zu bleiben. Am Donnerstag wirdsich der Innenausschuss des Landtags mit dem Fall Wendt befassen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell