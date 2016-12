Rheinische Post: Chef der AOK Rheinland/Hamburg regt Zuckersteuer an

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der Chef der AOK Rheinland/Hamburg, GünterWältermann, hat angesichts der steigenden Zahl von Diabetes-Krankeneine Zuckersteuer angeregt. Man müsse wegkommen von der XXL-Kulturbei der Ernährung. "Auch eine Zuckersteuer muss in Betracht gezogenwerden", sagte Wältermann der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Wältermann forderte eine"gesamtgesellschaftliche Strategie" gegen Diabetes. Dazu gehörtenviel Bewegung und gesunde Ernährung in Kitas und Schulen sowie gutsichtbar und klar verständliche Nährwertangaben aufLebensmittelverpackungen. Nach dem Gesundheitsreport derKrankenkasse, der der "Rheinischen Post" vorliegt, ist der Anteil derDiabetes-Kranken an den Versicherten der AOK-Rheinland/Hamburg vonetwa 9,5 Prozent im Jahr 2010 auf nun elf Prozent gestiegen. Diabeteszieht viele andere Leiden nach sich: So ist das Herzinfarktrisikodem AOK-Report zufolge für Diabetiker achtfach so hoch wie fürNicht-Erkrankte. Die Zuckerkrankheit ist auch ein soziales Problem.Hartz-IV-Empfänger werden viermal so häufig wegen Diabetes insKrankenhaus eingeliefert wie Menschen mit Job.www.rp-online.de