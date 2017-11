Düsseldorf (ots) - Für den deutsch-südafrikanischen SchlagersängerHoward Carpendale ist Donald Trump eine Fehlbesetzung alsUS-Präsident. "Dieser Mann ist nicht mal fähig, Empathie zu zeigen -anscheinend ist er zu gar nichts fähig, was normales menschlichesVerhalten angeht", sagte Carpendale, der selbst lange in den USAgelebt hat, im Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Der Typ ist völlig fehl amPlatz", so der Sänger über Trump, der in jeder Hinsicht eine Gefahrsei, "ob für die Wirtschaft oder Weltpolitik". Beim Golf, so derpassionierte Golfer Carpendale, lerne man viel über den Charaktereines Menschen. Auch in dieser Disziplin soll Trump keine gute Figurmachen: "Von Freunden, die ihn sehr gut kennen, habe ich gehört, dasser auf dem Golfplatz pfuscht - was für mich eine der größten Sündenist. Und so einer ist Präsident von Amerika: Das geht nicht."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell