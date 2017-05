Rheinische Post: CSU will mit vielen Abkommen Flüchtlinge zurück nach Afrika bringen

Düsseldorf (ots) - Die CSU verlangt mehr Vereinbarungen nach demMuster des EU-Türkei-Abkommens, um Mittelmeerflüchtlinge zurück nachAfrika bringen zu können. "Es kann nicht sein, dass jeder Afrikaner,der mit einem Gummiboot in See sticht, automatisch in derEuropäischen Union aufgenommen wird", sagte CSU-SpitzenkandidatJoachim Herrmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Wir brauchen noch deutlich mehr Abkommen wie dasEU-Türkei-Abkommen mit afrikanischen Ländern, damit Flüchtlingeunmittelbar zurückgebracht werden können", erläuterte BayernsInnenminister. Kriminellen Schleuser-Organisationen müsse dasHandwerk gelegt werden, und mit mehr Entwicklungshilfe sei dafür zusorgen, dass die Menschen in Afrika eine Lebensperspektive bekämen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell