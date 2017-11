Rheinische Post: CSU verlangt finanzielle Reaktion der EU auf Türkei-Entwicklung

Düsseldorf (ots) - Der Chef der EVP-Fraktion im EuropäischenParlament, Manfred Weber, hat an die EU-Finanzminister appelliert,die Türkeihilfen um 80 Millionen Euro zu kürzen. "Es muss auch einefinanzielle Reaktion Europas auf die negativen Entwicklungen in derTürkei geben", sagte Weber der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die türkische Führung baueden Rechtsstaat ab und schränke die Medienfreiheit massiv ein. "Wirkönnen nicht so weitermachen, als wäre nichts passiert", sagte derstellvertretende CSU-Vorsitzende. Ende Oktober hatte sich dasEuropäische Parlament dafür ausgesprochen, die so genannten"Vorbeitrittshilfen" für die Türkei im Bereich der Unterstützungpolitischer Reformen von 217 auf 137 Millionen Euro zurückzufahren.Von diesen 80 Millionen sollten 50 Millionen reine Kürzungen sein.Die restlichen 30 Millionen sollten erst dann ausgezahlt werden, wenndie Türkei messbare Fortschritte bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie,Menschenrechten und Pressefreiheit macht. Die Finanzminister derEU-Mitgliedsstaaten müssen dem bis Ende November zustimmen, damit derAuszahlungsstopp wirksam wird.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell