Düsseldorf (ots) - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU)verlangt von einer neuen Regierung, die ländlichen Räume ganz obenauf ihre Prioritätenliste zu setzen und dem mit einer zusätzlichen"Land-Milliarde" in Form eines Aktionsprogramms Rechnung zu tragen."Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass in manchen ländlichen Regioneneine große Unzufriedenheit herrscht", sagte Schmidt der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Damit auch künftigMenschen gern auf dem Land lebten, seien Investitionen vor allem inStraße, Schiene und digitale Infrastruktur erforderlich. "MeinVorschlag ist eine ,Land-Milliarde': ein Aktionsprogramm für dieländlichen Räume, das mit einer Milliarde Euro für vier Jahreausgestattet ist", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende.