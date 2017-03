Rheinische Post: CSU unterstützt Einreiseverbote für türkische Wahlkämpfer

Düsseldorf (ots) - Die CSU hat Einreiseverbote für türkischeWahlkämpfer in Deutschland gefordert. "Die politische Propaganda ausder Türkei gefährdet unser friedliches Zusammenleben in Deutschland",sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). DasStopp-Signal der saarländischen Ministerpräsidentin AnnegretKramp-Karrenbauer sei "genau richtig" gewesen. "Es war überfällig,dass das Kanzleramt dem Despoten vom Bosporus jetzt die gelbe Kartezeigt und ein Einreiseverbot androht", erklärte derCSU-Generalsekretär. Die Bundesregierung könne "der türkischenPropaganda jederzeit auch die rote Karte zeigen".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell