Rheinische Post: CSU sieht wichtige Rolle für Guttenberg in der deutschen Politik

Düsseldorf (ots) - Sechs Jahre nach seinem Rücktritt sieht die CSUwieder eine Aufgabe für Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zuGuttenberg in Deutschland. "In durch die Präsidenten Trump, Putin undErdogan so fordernden Zeiten kann er vor allem außenpolitisch einenwichtigen Beitrag in der deutschen Politik leisten", sagte CSU-VizeManfred Weber der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe). Das von Guttenberg zugesagte stärkere Engagementim Bundestagswahlkampf sei "eine gute Unterstützung für die CSU",unterstrich Weber, der auch Fraktionschef der EVP im Europaparlamentist.