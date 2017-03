Rheinische Post: CSU-Vize-Chef Weber: Schulz sollte Respekt zeigen und in Koalitionsausschuss kommen

Düsseldorf (ots) - CSU-Vize-Chef und Vorsitzender der EuropäischenVolkspartei im Europaparlament, Manfred Weber, hat SPD-Chef MartinSchulz aufgefordert, am 29. März am Koalitionsausschuss teilzunehmen."Wenn Herr Schulz von Respekt spricht, sollte er auch Respektgegenüber den anderen Parteivorsitzenden der großen Koalition zeigenund am Koalitionsausschuss teilnehmen", sagte Weber der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Sein Argument,warum er nicht kommen möchte, hat mich überrascht. Ein Fest derFraktion ist doch nicht wichtiger als die Entscheidungen für dieMenschen im Land, die ein Koalitionsausschuss trifft."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell