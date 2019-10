Rheinische Post: CSU-Frauen-Union beklagt Defizite in der CSU-Landesgruppe

Düsseldorf (ots) - Die Frauen-Union der CSU hat die beim Parteitagan diesem Samstag geplante Verschärfung der Frauenquote gegen Kritikverteidigt und Defizite in der CSU-Landesgruppe beklagt. "Damitkönnen wir überhaupt nicht zufrieden sein. Das bildet unsereGesellschaft nicht richtig ab", sagte Frauen-Union-Vorsitzende UlrikeScharf der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) zumMann-Frau-Verhältnis von 38:8 bei den Abgeordneten, 7:1 bei denArbeitsgruppenchefs und 4:1 beim Vorstand der Landesgruppe imBundestag. "Die Quote bleibt als Instrument wichtig, um die Frauen inder CSU sichtbarer zu machen", unterstrich Scharf. Bisher sind dieVorstände auf Bezirks- und Landesebene mit 40 Prozent besetzt. DieQuote nun auf Kreisvorstände auszudehnen, sei "der konsequentenächste Schritt". Hinzu komme zudem der Vorschlag an den Parteitag,auf allen drei Ebenen in den engeren Vorständen Parität einzuführen."50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer - das ist ein starkes Signalfür Frauen", sagte Scharf.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell