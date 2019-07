Rheinische Post: Die CDU wird beim Klima zur Getriebenen Kommentar Von Birgit Marschall

Düsseldorf (ots) - Es versteht sich von selbst, dass dieSteuerpolitik in Zeiten des um sich greifenden Klimawandels nichtauch noch Anreize für klimaschädliches Verhalten setzen darf. Deshalbist es seit Jahrzehnten überfällig, dass das klimafreundlichereBahnfahren gegenüber dem Fliegen auf Kurzstrecken preislichattraktiver werden muss. Wenn die Regierung im September ihrKlimaschutzpaket schnürt, muss darin ganz klar auch enthalten sein,dass Bahntickets durch steuerliche Maßnahmen günstiger werden. Ambesten wäre, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets entfiele gleichkomplett, statt nur den Steuersatz von 19 auf sieben zu senken. DieMindereinnahmen von einigen Hundert Millionen Euro im Staatshaushaltsind hinnehmbar, weil der Klimaschutz mit anderen Maßnahmen teurererkauft werden müsste. Die Bahn muss verpflichtet werden, dieSteuerermäßigung voll an die Kunden weiterzugeben. Hier ist auchvolle Transparenz nötig. Es reicht nicht, wenn die Bahn lediglichverspricht, dass sie es tun wird. Sie muss sich dabei auch überprüfenlassen, denn Argwohn ist angesichts der oft verdecktenPreiserhöhungen bei der Bahn in der Vergangenheit angebracht. In derKoalition wird die CDU zur Getriebenen. Die SPD hat sich ohnehinlängst entschieden, zu einer Pro-Klimaschutz-Partei zu werden. Dassdie CSU nun mit einem eigenen Klimaschutzpaket vorprescht, das sichsehen lassen kann, setzt die CDU unter Druck. Sie hat das ThemaUmwelt- und Klimaschutz in den vergangenen Jahren sträflichvernachlässigt. Nun läuft ihr die Zeit davon, eine einheitlichePosition zu finden. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahnticketsdürfte allerdings zu den einfacheren Schritten gehören, zu denen sichauch die CDU am Ende durchringen dürfte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell