Düsseldorf (ots) - Angesichts der Vorkommnisse in Chemnitz hat dieCDU "beherztere Bekämpfungsstrategien" gegen gewaltbereitenExtremismus gefordert. "Wer die Lehren aus dem Fall des NSU richtigzieht, muss gerade in der heutigen Zeit besonders viel in dieBekämpfung des Extremismus investieren", sagte CDU-Innenexperte ArminSchuster der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Es gehe umstarke Überwachungsmaßnahmen, Null Toleranz und niedrigeEinschreitschwellen der Polizei bei Rechtsverstößen sowie konsequenteund schnelle Aburteilung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell