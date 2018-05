Rheinische Post: CDU sieht in Marx-Geburtstag keinen Anlass zum fröhlichen Feiern

Düsseldorf (ots) - CDU-Generalsekretärin AnnegretKramp-Karrenbauer steht den Feiern zum 200. Geburtstag von Karl Marxan diesem Samstag kritisch gegenüber. "Wenn man sich dieGesamtwirkung von Marx auf die Geschichte der Menschheit anschaut,besteht zum fröhlichen Feiern kein Anlass", schreibtKramp-Karrenbauer in einem Gastbeitrag für die in Düsseldorferscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe). Natürlich gehöreMarx zu den einflussreichsten Denkern der Geschichte. Mit seinenIdeen habe er Millionen von Arbeitern Hoffnung auf eine bessereZukunft gemacht, erklärte die CDU-Politikerin. "Aber trotzdem werdenseine Ideologie und die Wirkung seines Denkens aus meiner Sicht auchjetzt wieder zu stark verklärt", so Kramp-Karrenbauer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell