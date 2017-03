Rheinische Post: CDU fordert Rücknahme der Initiative für kommunales Ausländerwahlrecht in NRW

Düsseldorf (ots) - NRW-Oppositionsführer Armin Laschet (CDU)fordert die Landesregierung auf, ihre Initiative für ein kommunalesAusländer-Wahlrecht zurückzunehmen. "Ein Wahlrecht in Deutschland fürLeute, die gar kein Interesse an der deutschen Staatsbürgerschafthaben, schadet. Ich fordere Frau Kraft auf, ihre Initiative zurEinführung des Wahlrechtes für Nicht-EU-Bürger zurückzunehmen", sagteLaschet der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Der NRW-Landtagberät am Freitag über einen Gesetzesentwurf von SPD, Grünen undPiraten, der auch Nicht-EU-Ausländern das kommunale Wahlrechtermöglichen soll. Laschet sagte: "Wer das jetzt beschließt, hatdemnächst Vertreter der AKP von Erdogan in jedem Stadtrat sitzen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell