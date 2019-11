Rheinische Post: CDU-Wirtschaftsexperte Pfeiffer will Macht kleiner Gewerkschaften weiter einschränken

Düsseldorf (ots) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion imBundestag, Joachim Pfeiffer (CDU), will angesichts der Streiks im Tarifkonfliktder Lufthansa die Macht kleiner Gewerkschaften weiter einschränken. "Es istunverhältnismäßig, wenn kleine Berufsgruppen für ihre Interessen nicht nurhunderttausende Passagiere in Geiselhaft nehmen, sondern auch großenvolkswirtschaftlichen Schaden anrichten", sagte Pfeiffer der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag). "Aus diesem Grund bin ich klar dafür, weitereMaßnahmen zu ergreifen, um dieses hohe Erpressungspotential einzelnerInteressengruppen zu begrenzen", so der CDU-Politiker. Damit kritisierte er diebereits erfolgte Reform der Tarifeinheit. "Die erneuten Streiks lassen Zweifelaufkommen, ob die Reform der Tarifeinheit ihr Ziel, den Einfluss kleinerGewerkschaften einzuschränken, auch tatsächlich erreicht hat", sagte Pfeiffer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell