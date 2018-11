Rheinische Post: CDU-Regionalkonferenz am 30. November in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Die Kandidaten für die Nachfolge derCDU-Parteivorsitzenden Angela Merkel werden sich am 30. November aufeiner Regionalkonferenz in Düsseldorf präsentieren.NRW-CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen sagte nach einem Treffender CDU-Generalsekretäre in Berlin der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch): "Es wird bundesweit acht Regionalkonferenzen zurVorstellung der Kandidaten geben. Die letzte davon wird am 30.November in Düsseldorf stattfinden, voraussichtlich im Maritim-Hotelam Düsseldorfer Flughafen." Über die Bundespartei sollen sämtlicheParteimitglieder zu den räumlich jeweils nächstliegendenRegionalkonferenzen eingeladen werden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell