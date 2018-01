Rheinische Post: CDU-Präsidiumsmitglied Spahn kritisiert konservativen Islam

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um Leitkultur und Integrationhat das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn die konservativen undreaktionären Strömungen im Islam kritisiert. "Der konservative, teilsreaktionäre Islam ist weit verbreitet, er wird in zu vielen Moscheenin Deutschland jeden Freitag gepredigt", sagte der CDU-Politiker derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Ersieht in dieser Spielart auch keine Bereicherung für Deutschland."Nicht alles, was kulturell anders ist, ist per se bereichernd. Ichkann ein rückständiges Frauenbild, Zwangsheirat oder Ehrenmord nichtals bereichernd empfinden." Spahn kritisierte auch die Haltung derGrünen und Linken zum konservativen Islam. "Religionskritik warfrüher eher etwas Linkes. Heute gilt man als rechts, wenn man denIslam kritisiert. Wenn Grüne und Linke so kritisch mit dem Islamumgehen wie mit der katholischen Kirche, wäre ich schon zufrieden."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell