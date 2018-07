Rheinische Post: CDU-Politiker Schuster verteidigt Seehofer bei Abschiebungen nach Afghanistan: Moralisch völlig überladene politische Debatte

Düsseldorf (ots) - Der CDU-Politiker Armin Schuster hatCSU-Innenminister Horst Seehofer in der Debatte um die Abschiebungvon 69 Asylbewerbern in der vorigen Woche nach Afghanistan inhaltlichverteidigt. "Wir schieben nach Afghanistan immer noch nur Gefährderund Straftäter ab. Das ist politischer Konsens in der Bundesregierungund auch mit fast allen Ländern, unabhängig davon wer dort regiert",sagte Schuster der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag)."Deshalb sind 69 Abschiebungen nach Afghanistan nichts anderes alsder erfolgreiche Vollzug unserer politischen Beschlüsse." Der ausHamburg abgeschobene Afghane, der sich nach Ankunft in Kabul dasLeben nahm, sei einer jener Fälle mit großem Vorstrafenregister undetlichen Gewalttaten gewesen. "Sich über nichtabgeschobenemutmaßliche Mörder und zugleich über den aktuellen Fall einererfolgreichen Abschiebung zu echauffieren, zeigt das ganze Dilemmaeiner moralisch völlig überladenen politischen Debatte."Ausreisepflichtige Gefährder und Straftäter abzuschieben, sei Zielund Pflicht der Regierungen in Bund und Ländern, "und das ist inweiteren 69 Fällen gelungen".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell