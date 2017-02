Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der CDU/CSU im EuropäischenParlament, Herbert Reul, hat massive Kritik an SPD-KanzlerkandidatMartin Schulz und dessen Plan geübt, die Agenda 2010 in Teilenzurückzunehmen. "Martin Schulz ist ein selbstverliebter Egomane, soetwas kennen wir derzeit eher aus Washington", sagte Reul der"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Der SPD-Kanzlerkandidat seikein Heilsbringer, sondern ein Brandstifter. Reul erinnerte anSchulz' Rolle bei den Verhandlungen um das Freihandelsabkommenzwischen der EU und Kanada, Ceta: Erst habe Schulz bei denCeta-kritischen Ländern Feuer gelegt, um es dannöffentlichkeitswirksam auszutreten. Zudem habe Schulz in seiner Zeitals EU-Parlamentspräsident bei der Vereinbarung mit den Konservativenüber den Posten des künftigen Parlamentschefs sein Wort gebrochen."Martin Schulz ist nicht zuverlässig", sagte Reul.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell