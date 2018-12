Rheinische Post: CDU-Politiker Peter Tauber: Einwanderer müssen zu unseren Landsleuten werden

Düsseldorf (ots) - Der frühere CDU-Generalsekretär und jetzigeVerteidigungsstaatssekretär Peter Tauber sieht in dem geplantenFachkräfteeinwanderungsgesetz auch eine Verpflichtung der Deutschenzur vollen Integration von Migranten. "Einwanderer müssen zu unserenLandsleuten werden", sagte Tauber der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). "Wir brauchen einen offenen Geist. Und wir müssenMenschen, die bei uns den Fachkräftebedarf decken, deutlich machen:Wir wollen nicht nur, dass Du bei uns arbeitest, wir wollen auch,dass Du bei uns und mit uns lebst, dass Du Teil unserer Gesellschaftwirst." Das bedeute: "Sie haben dieselben Pflichten, aber auchdieselben Rechte." Tauber, der als CDU-Generalsekretär Anfang 2014ein Einwanderungsgesetz vorgeschlagen und in der CDU dafür scharfkritisiert worden war, sagte weiter: "Es ist ein gutes Gefühl, dassdieses Gesetz jetzt kommt." Viereinhalb Jahre später liege endlichein Gesetzentwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor. "Politikist eben auch das Bohren harter Bretter." Die Einwanderung vonFachkräften sei absolut notwendig. "Es gibt kaum einen Unternehmer,der nicht über den Mangel von Fachkräften klagt. Aber es fehlen auchErzieherinnen und Erzieher, Krankenschwestern oder Pflegerinnen undPfleger. Insgesamt geht es in den kommenden Jahren um hunderttausendeStellen, die wir besetzen müssen." Er könne Bedenken vonInnenpolitikern und mancher Wirtschaftspolitiker nichtnachvollziehen: "Es ist vermessen zu glauben, dass sowieso alle zuuns kommen wollen, die wir ansprechen. Wir müssen um die Besten,Klügsten und Fleißigsten werben. Sie kommen nicht automatisch zu uns.Erst recht nicht, wenn man eher abwehrend auftritt."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell