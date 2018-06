Düsseldorf (ots) - Der CDU-Innenexperte Armin Schuster hat denAntrag der FDP auf einen Untersuchungsausschuss zum Bamf-Skandal alspolitische Inszenierung kritisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) habe in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 kaum Widerstandgegen ihre Politik erfahren, auch von der FDP sei nur Zustimmung zuhören gewesen, sagte Schuster der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). Insofern komme die Kritik jetzt sehr spät. "EinUntersuchungsausschuss wäre deshalb eine rein politischeInszenierung, so etwas wie Heldentum nach Ladenschluss." Die Lage imBundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) müsse rückhaltlosaufgeklärt und die erkannten Schwachstellen schnell beseitigt werden.Das könne im Innenausschuss des Bundestags zielführender geschehenals in einem Untersuchungsausschuss. Alle hätten damals gewusst, dassdas Bamf mit der Situation bereits ab 2014 überfordert gewesen sei.Deshalb habe man den erfolgreichen Leiter der Bundesagentur fürArbeit, Frank-Jürgen Weise, 2015 als Interims-Präsident des Bamfeingesetzt, quasi um aufzuräumen. "Jetzt werden wir uns anschauen, wodie Gründe dafür liegen, dass das trotz vieler Berater nicht gelungenist."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell