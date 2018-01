Düsseldorf (ots) - Der CDU-Innenexperte Armin Schuster hat sichvor der Fortsetzung der Gespräche über eine große Koalition heute inBerlin skeptisch über ein Zustandekommen einer schwarz-rotenBundesregierung geäußert. Er sei vom Vorgehen des SPD-VorsitzendenMartin Schulz nicht überzeugt, für jeden Schritt auf breiter Ebenedie Partei zu befragen, sagte Schuster der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post (Mittwochausgabe). "Vielleicht istdas zu viel Parteibeteiligung." Würden sich vier Innenpolitiker derUnion und vier der SPD zusammensetzen, wäre in zwei Stunden einPapier fertig, sagte Schuster. Er verteidigte die CSU-Forderung nacheiner Verschärfung der Asylpolitik und forderte einbundeseinheitliches Verfahren, um das Alter von jungen Flüchtlingenin Zweifelsfällen durch medizinische Untersuchungen zur Pflicht zumacht. Die geltende Rechtslage werde "zu tolerant" gehandhabt. SeinerAnsicht nach ist die SPD in punkto Sicherheitspolitik noch der bestePartner für die Union. "Wenn das nicht klappt, klappt die Groko auchnicht."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell