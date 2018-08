Düsseldorf (ots) - Als Konsequenz aus dem Fall Sami A. hatCDU-Innenexperte Armin Schuster "gravierend mehr Abschiebehaftplätze"in den Ländern gefordert. "Was wir daher aktuell eher brauchen, sindgravierend mehr Abschiebehaftplätze in den Ländern und die imKoalitionsvertrag festgelegte Weiterentwicklung derAufnahmeeinrichtungen zu Anker-Zentren", sagte Schuster derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Im Fall Sami A. wäre essehr hilfreich gewesen, wenn BAMF, Ausländerbehörde, Gericht, Anwaltund die Bundespolizei den Fall an einem Ort, also in einerAnker-Einrichtung behandelt hätten, sagte der CDU-Politiker. WeitereGesetzesverschärfungen hält Schuster nicht für notwendig. "DieDurchsetzung der Ausreisepflicht ist bereits Ende der vergangenenLegislatur rechtlich deutlich verbessert, besonders bei Gefährdern",so Schuster.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell