Rheinische Post: CDU-Chefhaushälter kritisiert Klima-Stiftungs-Konzept von Parteifreund Altmaier

Düsseldorf (ots) - Der Chefhaushälter der Unionsfraktion imBundestag, Eckhardt Rehberg, hat das Stiftungskonzept vonWirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Finanzierung vonKlimaschutz-Projekten kritisiert und zurückgewiesen. "Wir sollten alsStaat nicht in Konkurrenz zu den Banken treten und das Spar- undKreditgeschäft zu marktfernen Konditionen an uns reißen", sagte derCDU-Politiker Rehberg der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch)zu dem Vorschlag seines Parteifreundes Altmaier. "Ich bin derAuffassung, dass wir über den bestehenden Energie- und Klimafonds denKlimaschutz bewältigen können, und zwar ohne neue Schulden und ohnedie Ersparnisse der Bürger", sagte Rehberg. "Bisher ist nichtersichtlich, wie sich der Vorschlag (Altmaiers) in das Gesamtpaketfür den Klimaschutz einordnet", sagte Rehberg. Altmaier hattevorgeschlagen, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, die Anleihenan Bürger ausgibt, die damit zwei Prozent Zinsen pro Jahrerwirtschaften können. Die Stiftung soll laut Altmaier zinsloseDarlehen für Klimaschutz-Projekte von Unternehmen und Bürgernausgeben.