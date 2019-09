Düsseldorf (ots) - Die zum rechten Flügel der CDU gehörendeBundestagsabgeordnete Sylvia Pantel fordert für Sachsen eineMinderheitsregierung. Das sagte sie der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Montag). "Die Wähler wollen in der übergroßen Mehrheit inSachsen weder SPD noch Grüne in der Regierung. Da würde ich eineCDU-Minderheitsregierung für sinnvoll halten, die ich auch im Bundrichtig fände", erklärte die CDU-Politikerin. Dann würde, so Pantel,nur noch über Sachfragen entschieden. "Und wenn dann eben einmal dieAfD die Mehrheit bei einer Abstimmung bringt, dann wäre das eben so."In ihrer Heimatstadt Düsseldorf, so die Abgeordnete, habe derSPD-Oberbürgermeister auch eine Sachabstimmung mit Hilfe der Linkengewonnen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell