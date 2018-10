Rheinische Post: Bundeswirtschaftsministerium: Rodungsstopp im Hambacher Forst wirkt nicht negativ auf Strom-Versorgungssicherheit

Düsseldorf (ots) - Der Rodungsstopp im Hambacher Forst hat nachAngaben des Bundeswirtschaftsministeriums angesichts weiterhindeutlicher Überkapazitäten an den Strommärkten keinerlei negativeAuswirkungen auf die Strom-Versorgungssicherheit in Deutschland. "DieReduktion der Braunkohleförderung im Hambacher Tagebau würde sichnicht negativ auf die Versorgungssicherheit am Strommarkt auswirken",versichert der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium, OliverWittke (CDU). Das geht aus dem Protokoll des Bundestags von derSitzung am 17. Oktober hervor, aus dem die Düsseldorfer "RheinischePost" (Mittwoch) zitiert. "Aktuelle Studien des europäischenVerbandes der Übertragungsnetzbetreiber und im Auftrag desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie zeigen, dass es derzeitweiterhin deutliche Überkapazitäten an den Strommärkten gibt", sagteWittke demnach auf eine Frage des Grünen-Politikers Oliver Krischer.Bei der Räumung des Hambacher Forstes im Vorfeld einerGerichtsentscheidung, das den Rodungsstopp angeordnet hat, wurde dieLandespolizei von Bundespolizisten unterstützt. "Insgesamt leistetedie Bundespolizei für die Unterstützung der Polizei des LandesNordrhein-Westfalen rund 34.000 Einsatzstunden", sagte Wittke. "Diedabei entstandenen einsatzbedingten Mehrkosten werden derzeit erhobenund anschließend zur Erstattung beim Land Nordrhein-Westfalenangefordert. Mit einem Abschluss der Erhebungen ist nicht vor MitteNovember 2018 zu rechnen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell