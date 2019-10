Rheinische Post: Bundeswehrverbandschef: Merkel soll Nordsyrien-Konflikt zur Chefsache machen

Düsseldorf (ots) - Der Chef des Deutschen Bundeswehrverbandes,Oberstleutnant André Wüstner, hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU)aufgefordert, den Nordsyrien-Konflikt zur Chefsache zu machen. ZuÜberlegungen in der SPD, die Nato-Mitgliedschaft der Türkei wegenderen Militäroffensive in Nordsyrien infrage zu stellen, sagteWüstner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Sonachvollziehbar der Ärger über die türkische Politik ist: EinRauswurf aus der Nato kann nicht die Lösung sein. Die Türkei ist einwichtiger Partner an der Ostflanke des Bündnisses." DasTransatlantische Militärbündnis könne es sich nicht leisten, dieTürkei an Kremlchef Wladimir Putin "zu verlieren". Wüstner mahnte:"Wir würden vollends erpressbar." Auch Deutschland werde mit allenpolitischen Mitteln versuchen müssen, Präsident Recep Tayyip Erdoganzu überzeugen, seine Intervention in Syrien einzustellen. "Das mussaufgrund unserer ureigensten Sicherheitsinteressen endlich Chefsacheim Kanzleramt werden."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell