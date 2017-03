Rheinische Post: Bundeswehrexperten führen Missbrauchsfälle auf fehlende Aufsicht nach Ende der Wehrpflicht zurück

Düsseldorf (ots) - Die zunehmende Zahl von Missbrauchsfällen inder Bundeswehr hat nach Ansicht des Wehrbeauftragten Hans-PeterBartels auch mit der fehlenden Präsenz von Vorgesetzten in denKasernen zu tun. "In Zeiten der Wehrpflicht gab es mehr Aufsicht",sagte Bartels der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Seinerzeit hätten ältere und erfahrene Soldatenleichter Vorkommnisse wie entwürdigende Aufnahmerituale mitbekommenkönnen. "Es ist nun schlicht niemand mehr da, der hinguckt",erläuterte Bartels. Auch der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnoldsieht ein Problem in mangelnder Aufsicht. "Zur Zeit der Wehrpflichtwaren die Vorgesetzten Tag und Nacht mit in der Kaserne, nun sind diejungen Leute abends alleine", kritisierte Arnold. Jahrelang seien dieWarnungen vor Lücken im Personal ignoriert worden. "Erst jetzt hatdie Ministerin festgestellt, dass man doch wieder mehr Personalbraucht", erklärte Arnold.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell