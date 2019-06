Rheinische Post: Bundesverband deutscher Schwimmbäder beklagt immer mehr aggressive Badegäste

Düsseldorf (ots) - Nach dem Angriff auf zwei Bademeister in einemEssener Schwimmbad warnt der Vorsitzende des Bundesverbandesdeutscher Schwimmbäder, Peter Harzheim, vor einer zunehmendenAggressivität in den Freibädern. "Die Stimmung in den Freibädernwird immer aggressiver", sagte Harzheim der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch). Seit etwa zehn bis 15 Jahren werde es von Jahr zuJahr schlimmer, habe er festgestellt. "Das ist eine erschreckendeEntwicklung. Wir müssen da knallhart durchgreifen", betonte Harzheim.Er hoffe aber sehr, dass sich dieser traurige Trend wieder ändernwerde. "Aber derzeit sieht es danach nicht aus", sagte Harzheimer.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell