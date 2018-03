Rheinische Post: Bundesregierung will Straßenverkehrsordnung erst nach Diesel-Urteilsbegründung ändern

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Entgegen ihrer Ankündigung will dieBundesregierung nun doch nicht völlig unabhängig vom Diesel-Urteildes Bundesverwaltungsgerichts die Straßenverkehrsordnung ändern. Dasteilte das Verkehrsministerium auf Anfrage der Grünen-Fraktion mit."Das weitere Vorgehen wird nach Vorliegen der Entscheidungsgründe desBundesverwaltungsgerichts geprüft", heißt es in einer Antwort desParlamentarischen Staatssekretärs im Verkehrsministerium, NorbertBarthle (CDU), an den Grünen-Abgeordneten Stephan Kühn. Das Schreibenliegt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe) vor. Die Urteilsbegründung wird in wenigen Wochenerwartet. Das Bundesverwaltungsgericht hatte Fahrverbote fürgrundsätzlich zulässig erklärt. Das Ministerium hatte jedoch noch vordem Urteil angekündigt, die Straßenverkehrsordnung ändern zu wollen,um eine Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenenFahrverboten zu schaffen. "Es soll eine neue Rechtsgrundlage zurAnordnung von streckenbezogenen Verkehrsverboten oder -beschränkungenzum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen(Stickstoffdioxid) in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geschaffenwerden", hieß es im Februar in einer Antwort von Barthle an denGrünen-Abgeordneten Matthias Gastel. In der Regierungspressekonferenzvom 26. Februar hatte zudem ein Sprecher des Ministeriums erklärt,die Ankündigung sei unabhängig von dem Verfahren beimBundesverwaltungsgericht. Stephan Kühn, Sprecher der Grünen-Fraktionfür Verkehrspolitik, wirft der Bundesregierung nun vor, nicht Wort zuhalten. "Es herrschen Chaostage bei der Bundesregierung, dieentlarven, wie plan- und kopflos die Verantwortlichen sind." Obkostenloser ÖPNV, Rechtsgrundlagen für Fahrverbote oderLkw-Umweltzonen - nichts von dem, was die Bundesregierung in Aussichtgestellt habe, sei von Bestand, sagte Kühn. "Der Vorgang zeigt auch,wie die Bundesregierung ihre Rechtsauffassung nach taktischenErwägungen dehnt, biegt und einfach ändert." Die Bundesregierungmüsse ihren politisch motivierten Eiertanz beenden, endlich dieAutohersteller zu Hardware-Nachrüstungen verpflichten und die BlauePlakette einführen, um einen Flickenteppich an Fahrverboten zuvermeiden, sagte der Grünen-Abgeordnete.
www.rp-online.de