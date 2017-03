Rheinische Post: Bundesregierung will Gutscheine für Gigabit-Anschlüsse ausgeben

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung will das Internetleistungsfähiger machen. "Wir wollen den Ausbau gigabitfähigerdigitaler Infrastrukturen forcieren. Dazu planen wir einenZukunftsinvestitionsfonds und ,Gigabit-Voucher´, also Gutscheine fürZuschüsse für Gigabitanschlüsse in Verbindung mit innovativenAnwendungen", schreibt Matthias Machnig, Staatssekretär imBundeswirtschaftsministerium, in einem Gastbeitrag für die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Montagausgabe). Darinheißt es weiter: "Kleine und mittlere Unternehmen sowie Einrichtungenwie Schulen oder Arztpraxen sollen diese Gutscheine nutzen können."Im neuen "Weißbuch Digitale Plattformen" hat die Bundesregierungweitere Vorschläge für eine digitale Ordnungspolitik formuliert."Internetplattformen sollen ein EU-weites Beschwerdemanagementeinführen, damit Nutzer rechtswidrige Inhalte melden können undPlattformanbieter rechtswidrige Inhalte löschen", schreibt Machnig.Zudem sollen überall gleiche Regeln gelten: "Wir wollen gleicheRegeln bei Kunden- und Datenschutz für alle Dienste.Datenschutzbedingungen, nach denen für Verbraucher kalifornischesRecht gilt, obwohl sie den Dienst in Europa einsetzen, wie beiWhatsApp z.B., sollen künftig nicht mehr zulässig sein."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell