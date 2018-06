Rheinische Post: Bundesregierung verfehlt eigene Ziele bei sachgrundlosen Befristungen

Düsseldorf (ots) - Die große Koalition kann ihre Zielsetzung beider Begrenzung von sachgrundlosen Befristungen selbst bei Weitemnicht erfüllen: Nur in zwei der 16 Bundesministerien liegt der Anteilder Tarifbeschäftigten mit sachgrundlosen Befristungen unter der vonder großen Koalition in ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegtenZielmarke von 2,5 Prozent aller Tarifbeschäftigten. Das geht aus derAntwort der Regierung auf eine schriftliche Frage desFDP-Abgeordneten Otto Fricke hervor, die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag) vorliegt. Demnach kommen nur dasVerteidigungs- und das Umweltministerium auf einen Anteil von unter2,5 Prozent der Tarifbeschäftigten mit sachgrundlosen Befristungen.Den höchsten Anteil der sachgrundlos befristeten Beschäftigten hatmit 25 Prozent das Entwicklungsministerium, gefolgt vom Familien- undInnenministerium mit jeweils 22 Prozent und dem Forschungsministeriummit 20 Prozent, wie aus der Antwort hervorgeht. Das Außenamt kommtauf elf Prozent, das Justizministerium auf zehn und dasWirtschaftsministerium auf neun Prozent. In ihrerKoalitionsvereinbarung hatten Union und SPD festgelegt, dass inBetrieben mit mehr als 75 Arbeitnehmern nur noch maximal 2,5 Prozentder Beschäftigten sachgrundlos befristet beschäftigt sein dürfen."Eine Quote von anderen im Koalitionsvertrag verlangen, ohne vorhereinmal im eigenen Haus für Ordnung zu sorgen, zeugt von Aktionismus,aber nicht von Verantwortung", sagte FDP-Politiker Fricke.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell