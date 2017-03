Rheinische Post: Bundesregierung rechnet mit bis zu 400.000 Mittelmeerflüchtlingen

Düsseldorf (ots) - Weil sich die Zahl in den ersten drei Monatendes Jahres verdoppelt habe, rechnet Entwicklungsminister Gerd Müller(CSU) mit vielen weiteren Flüchtlingen aus Afrika. "Wenn wir dashochrechnen, könnten in diesem Jahr 300.000 bis 400.000 Menschen inItalien ankommen", sagte Müller der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Europa brauche einen völligneuen Ansatz für den Partnerkontinent Afrika, wenn nicht weitereHunderttausende oder gar Millionen kommen sollten. Dazu gehöre dieChance afrikanischer Länder, über einen kompletten Marktzugang inEuropa Geld zu verdienen. "Starten wir mit Tunesien, Marokko,Algerien und Ägypten eine neue Phase der Integration in deneuropäischen Binnenmarkt, dann ist das die effektivste Bekämpfung derFluchtursachen", unterstrich der CSU-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell