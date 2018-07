Rheinische Post: Bundesregierung prüft Einschränkung des Einspeisevorrangs für Öko-Strom

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben,ob sie den Einspeisevorrang für die erneuerbaren Energien gegenüberKohle-, Gas- oder Atomstrom in die Stromnetze begrenzt. Das geht ausder Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine FDP-Anfrage hervor,die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) vorliegt. DasMinisterium verweist darin auf eine Studie, die in seinem Auftraguntersucht hatte, wie die Systemsicherheit im Stromnetz erhöht werdenkann. "Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich durch einemoderate Relativierung des Einspeisevorrangs für Erneuerbare Energienund Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen im Netzengpassmanagementnennenswerte Netzengpasskosten einsparen lassen", heißt es in derAntwort. "Die Bundesregierung prüft derzeit, ob und gegebenenfallswie die Vorschläge der Studie umgesetzt werden können", so dasWirtschaftsministerium. Der mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)im Jahr 2000 in Kraft getretene Einspeisevorrang hat neben derÖkostrom-Förderung wesentlich dazu beigetragen, dass der Ökostromheute mehr als ein Drittel des deutschen Strombedarfs deckt.Diskutiert wird die Einschränkung, weil der Strom aus Wind und SonneSchwankungen unterliegt, die durch häufige und teure Netzeingriffeausgeglichen werden müssen. Der Antwort zufolge hinkt der Netzausbauden Plänen der Bundesregierung deutlich hinterher. "DieBundesregierung will bis 2030 einen Erneuerbaren-Anteil von 65Prozent erreichen. Dass sie aber zum jetzigen Zeitpunkt keineKenntnis über den erforderlichen zusätzlichen Netzausbaubedarf hat,spricht für sich", kritisierte die FDP-Politikerin Sandra Weeser.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell