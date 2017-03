Rheinische Post: Bundesregierung listet beeinträchtigte Verteidigerrechte in der Türkei auf

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat in einer Untersuchungder neuen türkischen Prozessvorschriften zahlreiche Regelungenfestgestellt, die "eine effektive Verteidigung beeinträchtigenkönnen". Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eineLinken-Anfrage hervor, über die die "Rheinische Post"(Dienstagausgabe) berichtet. So kann die Verteidigung ausgeschlossen,die Kommunikation der Angeklagten mit ihren Anwälten untersagt undüber Anträge auf Überprüfung der Untersuchungshaft ohne Anhörung desBeschuldigten entschieden werden. Die Außenexpertin der Linken, SevimDagdelen, bezeichnete es als bemerkenswert, dass sich dieBundesregierung einerseits für den inhaftierten deutsch-türkischenJournalisten Deniz Yücel einsetzen wolle, andererseits aber dentürkischen Präsidenten "auch noch für die Beseitigung desRechtsstaats in der Türkei bezahlt". Sie verwies darauf, dass 1,5Milliarden Euro bis 2020 als EU-Zahlungen an die Türkei fürMenschenrechtsschutz und den Ausbau des Rechtsstaates vorgesehenseien. Die könne man "besser gleich verbrennen", sagte Dagdelen derRedaktion. EU-Finanzhilfen für den Ausbau des Rechtsstaates müsstenden Tausenden Gefolterten und Eingekerkerten "wie blanker Hohn in denOhren klingen".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell