Rheinische Post: Bundesregierung droht Scheitern bei sicheren Herkunftsländern

Düsseldorf (ots) - Das Vorhaben der Bundesregierung, dieMaghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien zu sicherenHerkunftsländern zu erklären, droht endgültig am Widerstand derGrünen in den Bundesländern zu scheitern. Außer Baden-Württembergwill weiterhin kein anderes der übrigen zehn von den Grünenmitregierten Länder dem Gesetzentwurf zustimmen, erfuhr die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) ausBundesratskreisen. "Eine Einstufung der Maghreb-Länder als sichereHerkunftsstaaten löst keine Probleme und vereinfacht nicht dieAbschiebungen von vollziehbar Ausreisepflichtigen", sagteNordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsidentin Sylvia Löhrmann (Grüne)der Redaktion. Ein mögliches Vermittlungsverfahren von Bundestag undBundesrat mache zudem keinen Sinn, solange nichtverfassungsrechtliche Zweifel des Bundesrats ausgeräumt seien, sagteLöhrmann. Der Bundestag hatte das Gesetz zu den sicherenHerkunftsstaaten im Mai 2016 verabschiedet. Der Bundesrat hatte esjedoch im Juni von der Tagesordnung genommen, weil keineLändermehrheit zu erwarten war. Neben Baden-Württemberg, das seineUnterstützung signalisiert hatte, müssten mindestens drei größereoder vier kleinere Länder zustimmen, in denen die Grünen mitregieren.