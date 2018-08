Rheinische Post: Bundesregierung bemüht sich um diplomatische Zusicherung Tunesiens im Fall Sami A.

Düsseldorf (ots) - Im Fall des rechtswidrig abgeschobenentunesischen Gefährders Sami A. ist das Auswärtige Amt erneut aktivgeworden. Die Bundesregierung bemüht sich aktuell um einediplomatische Zusicherung Tunesiens, Sami A. nicht zu foltern, wiedie Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) aus dem Auswärtigen Amterfuhr. Es hieß, man sei nach den Gerichtsurteilen erneut mit dendortigen Behörden in Kontakt getreten, "um gemeinsam eine möglichstrasche Lösung zu finden". Auf Bitten des NRW-Integrationsministeriumshabe man außerdem verschiedene Verbalnoten an die tunesischeRegierung übermittelt. Dabei ging es zunächst in zwei Noten um Fragender Rückführung von Sami A. nach Deutschland und um dessen Behandlungin Tunesien. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am vergangenenMittwoch die Abschiebung A.s letztinstanzlich für "evidentrechtswidrig" erklärt. Die Behörden müssen sich deswegen darumbemühen, A. wieder nach Deutschland zu holen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell