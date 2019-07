Rheinische Post: Bundesregierung: US-Autozölle würden deutsches Wachstum halbieren

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung rechnet mitWachstumsverlusten der deutschen Wirtschaft von rund 0,3Prozentpunkten, sollte der internationale Handelsstreit mit den USAeskalieren. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums aufeine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegt. Demnach würden US-Strafzöllevon 25 Prozent auf europäische Autos die Bruttowertschöpfung derdeutschen Automobilindustrie langfristig um sieben Milliarden Euroverringern, "was in etwa 0,2 Prozent des deutschenBruttoinlandsprodukts entspräche", so das Wirtschaftsministerium.Weitere 0,1 Prozentpunkt Wachstum würde Deutschland eine möglicheEskalation des US-chinesischen Handelsstreits kosten. Im laufendenJahr rechnet die Regierung nur noch mit 0,5 Prozent Wachstum. EineVerschärfung des Handelsstreits würde demnach das diesjährigeWachstum halbieren. "Die Bundesregierung redet die Auswirkungen vonUS-Strafzöllen auf Autos klein", kritisierte Linken-Politiker Fabiode Masi. Etwa acht Prozent des Inlandsprodukts hingen an derAutomobilindustrie, wenn man Zulieferbetriebe einbeziehe.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell