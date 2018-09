Rheinische Post: Bundesregierung: Krankmeldungen verursachen 75 Milliarden Euro Schaden im Jahr

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Tage mit Arbeitsunfähigkeit nachKrankschreibungen in deutschen Unternehmen und Behörden ist in denneun Jahren zwischen 2008 und 2016 drastisch um mehr als 60 Prozentauf fast 560 Millionen gestiegen. Der dadurch ausgelöstevolkswirtschaftliche Schaden nahm nach Angaben der Bundesregierung indem Zeitraum um 75 Prozent zu. Er betrug im vorvergangenen Jahr 75Milliarden Euro, wie aus der Regierungsantwort auf eine Anfrage derLinksfraktion hervorgeht, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag) vorliegt. Allerdings ist dabei die Preisentwicklung nichtberücksichtigt. Inflationsbereinigt ergebe sich ein Schadenszuwachsvon mehr als 30 Prozent in den vergangenen 20 Jahren, so dasGesundheitsministerium. Auch die Krankenkassen verzeichneten einenAnstieg des Krankenstands bis 2015, der sich in den Jahren danachaber vorerst nicht mehr fortsetzte. Die Ursachen des Anstiegs liegenan einigen positiven Trends, aber auch an Fehlentwicklungen. So hatdie Erwerbstätigkeit seit 2008 deutlich zugenommen. Alleine deswegensei die Zahl der Krankschreibungen stark gewachsen, argumentiert dieRegierung. Hinzu komme eine überdurchschnittliche Zunahme ältererArbeitnehmer, deren Arbeitsunfähigkeit durchschnittlich mehr alsdoppelt so lange andauere wie bei den bis zu 39-Jährigen. Allerdingszeigen die Daten auch, dass die psychischen Belastungen amArbeitsplatz erheblich zugenommen haben. Sie sind 2016 gegenüber 2008um 125 Prozent geradezu explodiert, wie aus der Regierungsantworthervorgeht. "Beschäftigte dürfen nicht wie Verschleißteile behandeltwerden. Immer mehr, immer schneller, immer unsicherer: solcheArbeitsverhältnisse bringen Rekordgewinne, lassen Arbeitnehmer aberkörperlich und seelisch ausbrennen", sagte Linken-Politikerin JuttaKrellmann. Sie forderte ein Verbot von sachgrundlosenBefristungen und eine Anti-Stress-Verordnung.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell