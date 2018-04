Rheinische Post: Bundesregierung: Deutschland auf Spitzenplatz bei Stromversorgungssicherheit

Düsseldorf (ots) - Deutschland verfügt nach Einschätzung derBundesregierung über eine hohe Stromversorgungssicherheit, die in denkommenden Jahren nochmals verbessert wird. "Bei derVersorgungssicherheit im Bereich Elektrizität liegt Deutschland iminternationalen Vergleich auf einem Spitzenplatz", heißt es in derAntwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen, dieder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe)vorliegt. Durch Einbindung in europäisch gekoppelte Märkte für Strom"profitieren die deutschen Verbraucher durch Ausgleichseffekte etwabei den Höchstlasten, den Erneuerbaren Energien oderKraftwerksausfällen", schreibt das Wirtschaftsministerium. DieVersorgungssicherheit werde nochmals gesteigert, wenn ab 2020 dieneue Nordlink-Stromtrasse mit Norwegen in Betrieb genommen werde.Zusätzlich hatte die Bundesregierung 2016 eine nationaleKapazitätsreserve eingeführt: Stromkonzerne werden von denStromkunden dafür bezahlt, dass sie ältere Kohle-Kraftwerkeschrittweise bis 2019 vom Netz nehmen, diese aber nicht komplettabschalten, sondern für Notfälle weiter in Bereitschaft halten. "Seitder Einrichtung der Sicherheitsbereitschaft sind solche Fälle nichteingetreten", räumt die Regierung in ihrer Antwort ein. "Es zeigtsich, dass die Kapazitätsreserve für Kohlekraftwerke noch nichteinmal genutzt wurde. Die hohen Vergütungen für dieKraftwerksbetreiber sind somit nicht zu rechtfertigen", kritisierteGrünen-Energieexpertin Ingrid Nestle. Die Bundesregierung müsse dieVergütungen im Sinne der Stromkunden zügig senken. Auch beimKohleausstieg sei die große Koalition zu zögerlich, so Nestle. "Vordem Hintergrund der hohen Versorgungssicherheit ist nicht zuverstehen, dass die Entscheidung über das Abschalten relevanterMengen an Kohlestrom in eine Kommission verlagert wird", sagteNestle.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell