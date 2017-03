Rheinische Post: Bundesrechnungshof kritisiert Grundgesetzänderung

Düsseldorf (ots) - Der Bundesrechnungshof (BRH) übt scharfe Kritikan der geplanten Grundgesetzänderung zur besseren Förderung vonSchulinvestitionen in den Kommunen durch den Bund. Der BRH "sieht dasRisiko, dass dies zu dauerhaften Nachteilen für dieWirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes führt", heißt es in einerStellungnahme des Bundesrechnungshofs für den Haushaltsausschuss desBundestags, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe) vorliegt. Der Ausschuss hat am heutigen Montag zueiner Expertenanhörung geladen. Um das Eigeninteresse der Länder aneiner wirtschaftlichen Verwendung der Mittel zu steigern, solle derLänderanteil von zehn auf 25 Prozent erhöht werden, fordert derRechnungshof in dem Papier.Kontext:Bund und Länder hatten sich Ende 2016 auf eine umfassende Reformihrer Finanzbeziehungen geeinigt, die unter anderem die Änderung desGrundgesetzes nötig macht. Künftig soll der Bund deutlich mehr in dieSchulinfrastruktur der Kommunen investieren können. Dafür haben aberdie Länder die Gesetzgebungs- und Aufgabenkompetenz. Geplant ist,dass der Bund finanzschwachen Kommunen weitere 3,5 Milliarden Eurofür die Sanierung von Schulgebäuden zur Verfügung stellt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell