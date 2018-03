Rheinische Post: Bundespolizei wies im Vorjahr 12.370 Personen an Grenze zurück

Düsseldorf (ots) - Im Zuge von Grenzkontrollen haben Beamte derBundespolizei im vergangenen Jahr insgesamt 12.370 Personenzurückgewiesen und ihnen die Einreise untersagt. Das geht aus Zahlender Bundespolizei hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorliegen. Die meistenZurückweisungen wurden 2017 in den Sommermonaten Juni und Juliregistriert. Damals wiesen die Beamten jeweils 1211 und 1462 Menschenan der Grenze zurück. Die Bundespolizei betont jedoch, dassanlässlich des G20-Gipfels im Juli 2017 an allen Grenzen Deutschlandsvorübergehend Grenzkontrollen wieder eingeführt wurden. Hingegenhatte es 2016 mit insgesamt 15.735 Zurückweisungen deutlich mehrsolcher Fälle als im Jahr 2017 gegeben. Das bedeutet einen Rückgangvon gut 21 Prozent. Der Trend aus 2017 scheint sich in diesem Jahrfortzusetzen. Im Januar gab es 1048 und im Februar 911Zurückweisungen. Diese sind möglich, wenn Personen ohne die nötigenDokumente einreisen wollen. Derzeit wird das Verfahren vor allem imRahmen der wieder eingeführten Kontrollen entlang derdeutsch-österreichischen Grenze angewandt. Seit November 2017 gibt eszudem Kontrollen auf den Flugverbindungen aus Griechenland.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell